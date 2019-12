Clima Após noite chuvosa na Capital, meteorologia prevê mais chuva para MS Na Capital, há previsão de chuva a qualquer hora do dia

Capital amanheceu com céu nublado e chuvisco. Foto: Henrique Kawaminami

A quinta-feira (5) será de mais chuva em Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A partir de amanhã (6), o tempo volta a ficar mais firme no Estado.

Depois de uma madrugada chuvosa, Campo Grande terá dia de céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. Em Dourados, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Caracol, Bonito e Bela Vista, a previsão é de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima na Capital e nas cidades da região sul poderá chegar aos 33°C.

Em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, o dia será de céu nublado e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. A máxima não passará dos 28°C. No leste do Estado, a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 31°C em Nova Andradina, Costa Rica, Batayporã, Água Clara e Três Lagoas.