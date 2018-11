Após notificações da prefeitura, ambulantes somem do Centro

O cenário no Centro de Campo Grande mudou, nesta terça-feira (27), após ação da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana). Os vendedores ambulantes, que até ontem (26) ocupavam calçadas de ruas movimentadas como a 14 de Julho, Barão do Rio Branco e Dom Aquino, desocuparam a região. Eles foram notificados pela prefeitura e, caso continuassem comercializando produtos no local teriam mercadorias apreendidas, além de multas.

A medida foi aprovada por quem trabalha na região. “Para o comércio melhorou, realmente acontecia deles tomarem os clientes da loja e o movimento realmente estava fraco. A tendência agora é ir melhorando, hoje mesmo veio uma cliente que comprava com eles e voltou a comprar da gente”, revelou a comerciante Simone Nunes.