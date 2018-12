Angra 1 Após parada, Angra 1 é reconectada ao Sistema Interligado Nacional

Após ter sido desligada, em 27 de outubro, para reabastecimento de combustível, a Usina de Angra 1 foi religada e reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), informou a Eletrobras Eletronuclear responsável pela usina. Angra foi reconectada na quarta-feira (5) e, segundo a Eletronuclear, deve atingir 100% de potência amanhã (8).

A usina nuclear foi desligada para a troca de um terço do combustível. Também foram realizadas atividades de inspeção e manutenção periódicas, além de modificações de projeto, que precisam ser feitas com a usina desligada.

"No total, foram executadas 3.755 tarefas. Entre os destaques estão a modernização do sistema de monitoramento de vibração das bombas de refrigeração do reator; a substituição dos transmissores de nível dos acumuladores do sistema primário e de válvulas do sistema de água de serviço; e a troca do motor de uma das bombas de refrigeração do reator", informou a Eletronuclear.

Localizada na região de Angra dos Reis, Angra 1 foi a primeira usina do programa nuclear brasileiro. A usina teve sua construção iniciada em 1972 e entrou em operação em 1984. A usina tem potência elétrica de 640 Megawatts (MW).