Semáforos Após pedido de Otávio Trad, Prefeitura instala semáforos nos bairros Aero Rancho e Mata do Jacinto

Um das vertentes do trabalho legislativo levar ao conhecimento do Executivo Municipal as necessidades da população. Nesse sentido, o vereador Otávio Trad (PTB) se dedica a percorrer os bairros de Campo Grande para conversar com os moradores de cada região quanto às demandas de cada bairro da cidade para que sejam encaminhadas às secretarias municipais.

Nesta semana, o vereador recebeu mensagens dos moradores do bairro Aero Rancho avisando-o da instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Raquel de Queiroz com Rua da Divisão no bairro Aero Rancho.

Outros pedidos do vereador também atendidos, nesta semana, pela Prefeitura de Campo Grande foi a instalação de semáforo na esquina da Avenida Alberto Araújo Arruda com Rua Olímpio Klafke no bairro Mata do Jacinto e operação tapa-buraco nas ruas Euclides da Cunha e José Gomes Domingues, bairro Santa Fé.

“Sabemos que existe uma demanda muito grande em toda cidade em relação a serviços de manutenção e melhorias, mas temos visto o Executivo trabalhando para atender com o mais rápido possível as indicações dos vereadores e isso é bom para Campo Grande”, afirma vereador.