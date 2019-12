Perseguição Após perseguição, homem é preso com droga que seria entregue em São Paulo

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na manhã desta terça-feira (10) um homem identificado apenas como W. L. N., de 25 anos, no município de Santa Rita do Pardo, região leste de Mato Grosso do Sul. Ele dirigia um veículo carregado com 326 quilos de maconha.

Antes de receber voz de prisão, o acusado chegou a furar um bloqueio policial instalado na rodovia MS-040, que dá acesso a saída do Estado pelo município de Brasilândia. Ele tentou fugir dos policiais entrando em uma estrada vicinal.

O motorista abandonou o veículo Fiat Uno de cor prata e placas de São Paulo (SP) em um matagal e tentou fugir a pé, porém, foi capturado pelos policiais do DOF, de acordo com informações contidas em Boletim de Ocorrência.

W. L. N. informou que pegou o veículo já com a droga na capital Campo Grande, tendo sido contratado para entregar o carro e a maconha em São Paulo (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde o homem foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas.