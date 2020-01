ApÃ³s quase 30 dias, Cidade do Natal fecha hoje com show de Paulo SimÃµes

APROVEITE Após quase 30 dias, Cidade do Natal fecha hoje com show de Paulo Simões Último dia para aproveitar, quem não foi ainda, não deixe de conferir

O cantor sul-mato-grossense Paulo Simões Foto: Vaca Azul

Após quase 30 dias de evento, a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, encerra hoje (06) sua programação de final de ano. A Cidade ofereceu nesse período de 30 dias, desde 13 de dezembro, data em que foi aberta recebendo mais de 300 mil pessoas por semana, além de apresentação de espetáculos, a Cidade do Natal teve diversas atrações como roda-gigante de 20 metros, carrossel, brinquedos infláveis e pista de kart. Hoje ainda o campo-grandense pode aproveitar grande parte das atrações como os brinquedos infantis, casa do Papai Noel e show, os portões do local abrem às 16h e a entrada é gratuita.

Ainda há a possibilidade também de aproveitar um jantar delicioso nas barracas que vendem sobá, yakisoba, espetinho, carreteiro, hambúrguer, bebidas e variedades, como algodão doce, churros e guloseimas.

Quem sobre hoje no palco é o grande Paulo Simões, ícone da música sul-mato-grossense. Uma prata da casa para encerrar. A festa seguirá até as 22h.

Simões acaba de lançar o álbum “Outras Canções”, com vídeoclipes das músicas “Coração Teimoso” e “Doidos Demais”, disponíveis no site de Paulo. A Direção Musical assinada pelo multi-instrumentista, Antônio Porto, e Direção Artística de Paulo Simões, todas as novas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais.