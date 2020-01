CLIMA Após quinta mais quente do ano, sexta-feira será de chuva em MS Termômetros ficaram na casa dos 40°C em grande parte dos municípios do Estado

Em Campo Grande, as temperaturas atingiram 42º C Foto: Reprodução/Aqruivo/Correio do Estado

Ontem, quinta-feira (16), foi o dia mais quente do ano no conjunto das temperaturas de Mato Grosso do Sul. Em grande parte de MS, o clima atingiu máximas de 37°C. A sensação térmica beirou os 42°C, segundo o meteorologista Natalio Abrahao Filho. As únicas cidades que tiveram um fôlego estão na encosta fronteiriça, que registraram chuvas ontem, nessa sexta-feira (17) o calor diminui com chegada de nuvens, que promete final de semana de chuva em todo Estado.

Abaixo como foi o calor de ontem em regiões de MS:

16/JAN/20 TEMPMX SENSAÇÃO

Água Clara - 38,8 42,7

Amambaí 35,1 38,6

Aquidauana 37,7 41,9

Bataguassu 36,7 40,4

Campo Grande 35,1 38,6

Chapadão do Sul 33,4 36,7

Corumbá 37,9 42,1

Coxim 36,4 40,1

Costa Rica 34,5 37,9

Dourados 34,8 38,2

Três Lagoas 39,0 42,9

MS - Porto Murtinho 38,4 42,2

CLIMA PARA ESSA SEXTA-FEIRA

O tempo será de tempo instável com céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente no período da tarde. Nas regiões sul, leste e nordeste deve chover forte. Em Campo Grande, o dia será de Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima prevista, segundo o Clima Tempo, é de mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Dourados registra dia de Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A mínima por lá será de 24°C e máxima de 34°C.

Corumbá terá dia quente. A previsão por lá é de Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 24°C e máxima de 36°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 36°C, com tendência a declínio. O calor deve se concentrar na região centro norte do Estado.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 50% e 95% neste dia. Os ventos se mantém com intensidade fraca a moderada com rajadas. Confira no mapa como ficará o tempo nas demais regiões.