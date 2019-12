Raul Gil Após Raul Gil ter morte anunciada, vidente dá aviso arrebatador ao apresentador

Nesta semana, Raul Gil viveu uma enorme fake news ao ter seu nome atrelado a queda de um avião na região do Cantareira, em São Paulo. Alguns internautas e até mesmo a mídia começaram a veicular informações de que o apresentador do SBT estaria dentro da aeronave e teria morrido no acidente. Passado o tumulto, o comunicador desmentiu os boatos e chegou até a enviar um vídeo com exclusividade para o Fofocalizando garantindo que estava tudo bem e que nem sequer de avião ele anda. As informações são da TV Foco.

Ver o nome de um dos grandes apresentadores atrelado a um acidente seguido de morte, uma semana após o fatídico falecer de Gugu Liberato, deixou todos tensos e ansiosos por notícias. Apesar da má notícia que circulou ontem, segunda, 3, a sensitiva Érica Dias garante que 2020 reserva o melhor para Raul Gil.

“Haverão cortes na vida do Raul Gil, mudanças lá pra março de 2020, novas energias, conquistas, andamentos em alguns planos que ele tem pra ele, eu vejo algumas transformações, assinaturas, contratos de papeis, alguma aliança prossional. Muita proteção, luz, mas mesmo assim aqui pede para ele tomar cuidado com a saúde, principalmente no pulmão, a parte de osso, quedas, imunidade baixa”, revela Érica

Dias sensitiva.

Logo, a sensitiva aborda sobre a família do apresentador do SBT e possíveis problemas que o clã vai enfrentar: “No lado família, o que está mostrando aqui pra mim é alguma separação, algo estremecendo no lado de casamento de lho”. Érica Dias fala até sobre o que signica a falsa morte de Raul Gil e explica que “a morte seria um novo ciclo e uma nova etapa”. “Aqui mostra mais uma vez pra tomar cuidado com quedas, apesar de que ele tem muita proteção na vida dele. Fica tranquilo que não vai acontecer nada de ruim”, analiza a sensitiva.