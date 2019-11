Separação Após separação, jovem tenta matar ex-marido a facadas no Los Angeles Mulher saiu de local dizendo que colocaria fogo na casa do ex

Por: Midiamax 18/11/2019 às 17:08

Uma mulher de 29 anos tentou matar o ex-marido a facadas no final da manhã desta segunda-feira (18) no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima conseguiu segurar a ex-mulher e não foi atingido. Conforme as informações que constam em boletim de ocorrência, o casal está separado há cerca de dois meses e o homem de 32 anos disse que desde então, está sendo perturbado pela ex. Nesta segunda-feira, ela foi até a casa do homem para conversar sobre a guarda da filha que tiveram juntos. Na varanda da casa, a mulher teria se apossado de uma faca, quando tentou atingir o homem, que segurou as mãos dela. Nesse momento, a mulher conseguiu arranhar o ex no pescoço e foi embora dizendo que atearia fogo na casa dele. O homem procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga, onde registrou o caso.