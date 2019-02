ALERTA Após sirene disparar, parte de cidade é evacuada essa madrugada em Minas Gerais Na madrugada desta sexta-feira (8) em Barão dos Cocais

Barragem da Mina Gongo Soco Foto: Reprodução

O risco de rompimento de uma outra barragem provocou o acionamento de uma sirene, na madrugada desta sexta-feira (8), por volta das 3h, e, em consequência, obrigou a retirada de parte da população de casa na cidade de Barão dos Cocais, no interior de Minas Gerais.

A cidade fica a cerca de 100 km de distância de Belo Horizonte. A barragem que pode romper é a Sul Superior da mina Gongo Soco.

Várias famílias que moram nas comunidades de Socorro, Tabuleiro e Piteiras, localizadas em Barão de Cocais, foram levadas para o ginásio poliespotivo da cidade em diversos ônibus. Este procedimento faz parte de um Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração.

Foto: Reprodução

Em nota à imprensa liberada às 3h20 da madrugada, a empresa Vale informou que a determinação pelo esvaziamento das residências partiu da Agência Nacional de Mineração (ANM) e é uma ação preventiva.

"A Vale ressalta que a decisão é preventiva e aconteceu após a empresa de consultoria Walm negar a Declaração de Condição de Estabilidade à estrutura", afirma o comunicado.

De acordo com a Vale, a operação vai afetar cerca de 500 pessoas nas três comunidades.

"Como medida de segurança, a Vale está intensificando as inspeções da barragem Sul Superior. Também será implantado equipamento com capacidade de detectar movimentações milimétricas na estrutura. A Vale está trazendo consultores internacionais para fazer nova avaliação da situação no próximo domingo (10)", completou a empresa no comunicado.