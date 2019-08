HABITAÇÃO Após sorteio de 102 casas ontem, Prefeitura sorteia 434 nesse final de semana Os loteamentos são aos bairros Jardim Inápolis, Sírio Libanês e Aero Rancho I e II

Moradora abraça Prefeito de Campo Grande durante entrega de moradia Foto: Denilson Secreta

Com o desejo de transformar em realidade o sonho da casa própria, centenas de famílias compareceram na abertura da 2ª edição do Feirão Habita Campo Grande, realizado na Cidade da Habitação, na noite desta quinta-feira (15). No evento, 102 unidades habitacionais do Portal das Laranjeiras foram sorteadas.

Nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), nos altos da Avenida Afonso Pena, no espaço da Cidade do Natal, mais 434 casas serão sorteadas, desta vez dos loteamentos do Jardim Inápolis, Sírio Libanês e Aero Rancho I e II.

Os sorteios são norteados pela Lei, que estabelece que devem ser beneficiadas pessoas em situação de vulnerabilidade social e o processo deve ser ao vivo e transparente. Irão concorrer 35 mil famílias que fizeram cadastro na Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA).

Prefeito entrega chaves à ganhadora de casa que se emociona. Foto: Denilson Secreta

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), esteve durante sorteio ontem, e disse que o sorteio em praça aberta combate a ilegalidade na distribuição de moradias. Trad ainda lembrou que um dos objetivos de sua gestão era dar transparência aos sorteios e que através da Lei instituída em maio de 2017 foi possibilitada a justiça. “Buscando atender à demanda de moradias sociais em Campo Grande, de forma transparente e sincera para com o campo-grandense, nós estamos aqui hoje, realizando mais esse sorteio. Vamos continuar trabalhando para que cada vez mais às famílias da nossa cidade possam transformar em realidade o sonho da casa própria”, disse o prefeito.

O diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto. Foto: Denilson Secreta.

O diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto, detalhou o processo de sorteio das unidades habitacionais no 2º Feirão Habita Campo Grande. “O prefeito pediu que uma solução inteligente fosse tomada, visando combater o déficit de moradias sociais em Campo Grande. Através de estudos realizados pela nossa equipe, foi descoberto que uma quantidade considerável de pessoas se encaixam em outras vertentes do Programa Minha Casa Minha vida. Em razão disso, começamos a conceder valores de entrada para aquelas pessoas que têm condição de financiar uma casa. Hoje, nós temos 300 cotas disponíveis, cada uma custa seis mil reais”, concluiu.