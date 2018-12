Belo Horizonte Após temporal, van escolar fica destruída e condutor morre no local Além do motorista, cinco crianças estavam no veículo e não ficaram ferid

07/12/2018

Após o temporal que atingiu Belo Horizonte nesta quinta-feira (6) quem passa pela Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro, região Centro-Sul da capital, fica assustado com o rastro de destruição após o temporal: árvore caída, um carro de passeio e uma van danificados. No veículo escolar estavam, além do motorista, cinco crianças, que não ficaram feridas. Duas crianças tinham 12 anos, outra 10, outra seis e outra cinco. "Foi tudo muito rápido, elas gritavam muito. Estavam desesperadas. Meu carro estava perto, mas não tive como sair para ajudar. Nasci de novo", disse um motorista que passava pela área na noite dessa quinta-feira (6). Abalado, ele preferiu não se identificar. Na van, além de muito vidro quebrado, vários cadernos ficaram espalhados dentro do veículo, que estava todo enfeitado com gorros e botinhas de Papai Noel, além de um bichinho de pelúcia. O motorista da van morreu no local e foi identificado como Ranur Pierre da Silva Carneiro, de 28 anos. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Belo Horizonte.