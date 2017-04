Capital Após tentativa de estupro, guardas municipais farão rondas em asilo

Foto: Divulgação

Como o Asilo São João Bosco passa por dificuldades financeiras, a direção não tem condições de manter uma fiscalização particular e a criminalidade já estava amedrontando idosos e funcionários da entidade. Atendendo solicitação do vereador André Salineiro, a Guarda Municipal fará rondas dentro e no entorno da instituição.

O vereador fez o pedido após saber que assaltos estavam ocorrendo dentro do asilo e houve até uma tentativa de estupro a uma enfermeira que trabalhava no local, há uma semana. A mulher, de 47 anos, foi atacada por um homem dentro da área do asilo no dia 26 de abril, por volta das 20h. Ele chegou a rasgar as roupas da vítima, mas ela conseguiu fugir.

“Não podemos ficar omissos em casos como esse. Se sabemos que o asilo passa por dificuldades e houve até atraso no repasse da Prefeitura, que ajuda a manter a instituição, é importante nos mobilizarmos para encontrar solução. Fiquei feliz ao saber que podemos contar com a Guarda Municipal para resolver esse problema de vez”, comentou Salineiro.

Nesta terça feira (4), o chefe da Base Administrativa Região Bandeira, Genival Augusto Fernandes se reuniu com o Presidente do Asilo São João Bosco, Gersino José dos Anjos, e ficou definido que todos os dias, em horários alternados uma guarnição fará rondas internas e externas no local, em especial durante a noite. “Essa interação com a comunidade é muito importante, pois não só fazemos a segurança dessas pessoas, mas também as visitamos, tendo em vista que muitos não veem seus familiares e amigos há muito tempo”, disse o chefe da Base.

O presidente agradeceu o apoio e disse que é extremamente importante para a segurança da instituição esta parceria. “Isso é importante porque o recanto é muito vulnerável devido aos focos de marginalidade no grande Tiradentes”, disse Gersino, fazendo referência ao entorno do asilo.