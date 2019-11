Clima Após terça-feira chuvosa, previsão é de máxima de 36ºC para MS Não há alertas de tempestade do Inmet para Mato Grosso do Sul; em Dourados, por exemplo, não chove e a máxima chega a 34ºC

Na Capital, sol forte apareceu logo cedo, mas temperatura ainda era agradável para praticar exercício Foto: Marcos Maluf

Depois de uma terça-feira com chuva forte no período a tarde, o suficiente para derrubar árvores pela cidade, a previsão para Campo Grande é de tempo parcialmente nublado, mas temperaturas altas, variando de 24ºC a 34ºC. Por chover a partir da tarde em áreas isoladas.

Em Sonora, no extremo norte de Mato Grosso do Sul, também há possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas a partir das tarde, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O município enfrentou ventos de até 88 km por hora na tarde de ontem e o temporal fez a temperatura cai de 32,3ºC para 18,8ºC em poucas horas, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp. Para hoje, porém, termômetros marcam de 24ºC a 34ºC.

Não há alertas de tempestade do Inmet para Mato Grosso do Sul. Em Dourados, por exemplo, não chove e a máxima também chega a 34ºC.

Para Três Lagoas, no leste do Estado, a previsão também é de calor, com termômetros oscilando entre 23ºC e 34ºC. Pode chover à tarde.

Na outra ponta do mapa, em Corumbá, a temperatura castiga mais, podendo atingir os 36ºC.