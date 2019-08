Vereador Otávio Trad Após treinamento, alunos estreiam na profissão de garçom e comemoram nova fonte de renda

Diante de dificuldades financeiras é preciso, muitas vezes, ter criatividade para driblar a crise. Foi com pensamento que o vereador Otávio Trad decidiu apoiar o Treinamento Para Atendimento de Garçom.

“Quando surgiu a ideia decidi apoiar no mesmo momento por entender que esse curso é uma forma eficiente de qualificar pessoas e auxiliá-las a se inserir no mercado de trabalho, agora ao ver o resultado, ver que alunos do treinamento já estão trabalhando, nos mostra que estamos no caminho certo”, avalia vereador.

O primeiro treinamento foi realizado entre os dias 8 e 10 de julho deste ano em parceria com Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (Sinthorems), e com os buffets Lá no Jardim e Casa Park Home Restrô, já a segunda edição, realizada entre os dias 29 de julho e 1 de agosto contou com mais um apoiador, o Restaurante Cido e Cia.

O treinamento tem como objetivo capacitar e qualificar mão de obra para atuação como garçom em bares, restaurantes, hotéis, e eventos, como casamentos e aniversários, por exemplo. De acordo com os profissionais que ministraram o curso, os alunos recebem todas as orientações necessárias para iniciar de forma imediata no mercado de trabalho desde montagem de mesas, até maneira correta de servir.

O resultado já pode ser visto. Neste final de semana, três alunos que concluíram o treinamento estrearam na profissão. Para Dener Vieira Alves, 24 anos, o treinamento foi uma maneira rápida e eficaz de se inserir no mercado de trabalho campo-grandense e viabilizar seu objetivo de se mudar para Capital.

“Eu morava em Corumbá, e soube do treinamento pelas redes sociais do vereador e como queria me mudar para Campo Grande, me inscrevi. Fiz o curso e esse final de semana já comecei a trabalhar. Foi mais tranqüilo do que imaginava, segui a risca todas as orientações que aprendi no treinamento e deu tudo certo, foi muito bom, pois tudo o que nos ensinaram é exatamente como deve ser feito na prática”, explica.

Assim como Dener, Lohanderson Santana, 20 anos, também realizou seu primeiro trabalho como garçom neste final de semana. “Estou desempregado e resolvi fazer o curso para obter renda até encontrar trabalho fixo, fiquei muito animado ao ser chamado para trabalhar tão rápido e fiquei satisfeito de ver que treinamento realmente me preparou para o trabalho na prática.”