'6,8 na Escala Richter' Após tremor de terra prédios em São Paulo e Brasília são evacuados 'A terra tremeu no interior de São Paulo e em Estados do Sul do país'

Por: Tero Queiroz 02/04/2018 às 11:01 Comentar Compartilhar

Prédio evacuado após relato de tremor na Avenida Paulista, em São Paulo - 02/04/2018 Prédios de Brasília e da região central de São Paulo estão sendo evacuados após relatos de tremores de terra na manhã de hoje, segunda-feira (02). Funcionários de edifícios comerciais da Avenida Paulista e da sede do Ministério Público, na rua Riachuelo, da capital paulista, foram retirados por precaução. Não há relatos de feridos. O tremor também foi sentido em Brasília, de acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. A terra tremeu no interior de São Paulo e em Estados do Sul do país. O tremor seria reflexo de um terremoto de magnitude 6,8 na Escala Richter que atingiu a região de Carandayti, na Bolívia, na manhã desta segunda-feira, a uma profundidade de 557 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).