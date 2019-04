Empresário Após três dias desaparecido, corpo de empresário é encontrado em rio A vítima estava desaparecida desde o dia 6

O corpo do empresário Miguel Dorneles Pereira, de 49, foi encontrado no Rio Dourados, por volta das 13h40 desta terça-feira (9), próximo a ponte que liga a cidade de Dourados a Caarapó. Equipe do Corpo de Bombeiros realizaram buscas desde o último sábado(6).

Conforme publicado pelo Correio do Estado, no dia 6 de abril, a família de Miguel relatou à polícia que ele saiu de casa por volta das 16h30, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca.

A polícia encontrou o veículo em um local próximo ao rio, sentido a cidade de Laguna Carapã. Apenas um dos lados do calçado de Miguel foi encontrado nas proximidades.

A perícia foi até o local e verificou que o corpo estava em avançado estado de decomposição.

O caso foi registrado na delegacia de Dourados como morte será investigado pela Polícia Civil.