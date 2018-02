Agenda cultural Após turnê na Europa e países da América do Sul Ian Carvalho toca na Capital Show será nesta sexta-feira (23), no Drama Bar, e contará com participação da multi-intrumentista Theo Charbel

Depois de lançar alguns álbuns e viajar com a banda Novonada o músico Ian Carvalho se dedica ao Ian Carvalho Project. Em seu novo trabalho suas músicas têm influências italiana e brasileira, misturada com a vivência do artista em Londres. A turnê já passou por países como Inglaterra, Itália, Argentina, Chile, Uruguai, além de diversas cidades brasileiras. Hoje, sexta-feira (23) ele se apresenta no Drama Bar, a partir das 22h. A entrada custa R$ 10.

Ian nasceu no Brasil e foi criado na Itália, onde tomou gosto pela música. A ideia de seu projeto solo é romper com as fronteiras culturais e idiomáticas. Em suas canções ele mistura idiomas, ritmos, melodias e arranjos, livre de padrões e com desejo único de transmitir a mensagem que a música é universal.

Em sua turnê pelo Brasil ele convidou para tocar ao seu lado a multi-intrumentista cuiabana Theo Charbel. Ela já tocou em diversos projetos, como SixKicks, Meia Noite em Marte, Verônica Decide Morrer, entre outros. Nas apresentações de Ian ela toca guitarra e canta. A banda Peixes Entrópicos, daqui de Campo Grande, fará o show de abertura.

Serviço

O Drama Bar fica na avenida dos Estados, 21, Jardim dos Estados.