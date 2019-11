Tragédia Após uma hora de reanimação, morre trabalhador que sofreu descarga elétrica no Pioneiros Trabalhador sofreu uma descarga de 9 mil watts

Foto: Henrique Arakaki

Morreu o trabalhador Edilson Cabral Pereira de 49 anos, na manhã desta quinta-feira (14), após sofrer uma descarga elétrica, no bairro Pioneiros, em Campo Grande, após fios de alta tensão se romperem na rua. Edilson estava fazendo entregas de carvão em uma casa de carnes, quando o acidente aconteceu.

Foram deslocados para o local, na rua Ana Luísa de Souza, duas viaturas do Corpo de Bombeiros e três do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e paramédicos fizeram reanimação por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, mas Edilson não resistiu e morreu dentro da ambulância.

O trabalhador estava na companhia de um colega fazendo entregas de carvão em vários estabelecimentos, sendo que estacionou o caminhão em frente a uma casa de carnes e desceu. Quando abriu a porta traseira do caminhão para retirar o carvão, os fios de alta tensão se romperam caindo em cima do veículo e a vítima sofrendo a descarga elétrica de 9 mil watts.

Testemunhas contaram ao Jornal Midiamax, que na tarde desta quarta (13), equipes da Energisa estiveram no local para fazer uma manutenção e o rompimento dos fios teria acontecido na emenda feita. Uma explosão aconteceu quando os paramédicos faziam a reanimação do homem.

Em contato com a Energisa foi informado ao Jornal Midiamax, que a equipe que esteve no local seria comercial para fazer corte, ligação nova e religação, e não acessa a rede de média tensão. Confira a nota na íntegra:

A Energisa esclarece que a equipe da concessionária que esteve na região ontem é uma equipe comercial que executa o serviço de ligação nova, corte e religação, e não acessa a rede de média tensão. Informações preliminares indicam que uma rede de média tensão se rompeu possivelmente por causas associadas a questões climáticas, por conta da chuva que atinge a Capital.

A Energisa reforça que tais informações são preliminares e que no decorrer do dia aprofundará a análise do fato. A Energisa orienta que em casos de rompimento de cabos eventualmente ocorridos em acidentes de trânsito e em períodos de clima adverso, é importante não sair do veículo. A concessionária, inclusive, realiza campanhas de conscientização sobre segurança nos meios de comunicação.