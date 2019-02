CLIMA Após vendaval e enchentes Capital terá quarta-feira chuvosa

Foto: TERO QUEIROZ / ALY FREITAS

A manhã desta quarta-feira (27) é nublada e com previsão de mais chuva por todo o Estado, durante o dia. Após uma terça-feira de enchentes e vendaval.



?Na? C?apital?, ?a previsão ?é ?de que a máxima não deverá ultrapassar os 26°C.

?Em Ponta Porã, ?a previsão é de dia ?parcialmente nublado com temperatura que não passará dos 23°C. Dourados ?apresentará ? termômetros ?nas casas dos? 19°C e 23°C.

Três Lagoas, ?pode ter chuva durante o dia, mas o clima será de calor?. A mínima será de 23°C e a máxima poderá chegar aos 30°C.

Segundo informações do meteorologista Natálio Abrão, até as 18h de ontem, a chuva totalizou 104,7 milímetros em Campo Grande. O volume equivale a quase 60% de toda a média histórica para o mês, de 171,4 milímetros. Porém, fevereiro já acumula 358,1 milímetros de chuvas, ou mais que o dobro do esperado para o período.