'ALMS' Após vídeo; Mochi anuncia R$1,25 milhão para recuperação de pontes e estradas em Coxim 'Aral Moreira, Paranaíba e Pedro Gomes também serão beneficiadas'

Durante a sessão de hojw, quarta-feira (14) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), o deputado estadual Cabo Almi (PT) apresentou em sua fala na tribuna, um vídeo que mostra a situação dramática dos produtores rurais e moradores do município de Coxim – a 253 km de Campo Grande – que utilizam a Estrada Velha que liga a cidade ao município vizinho de Pedro Gomes.

As imagens mostram que os produtores rurais do município têm precisado esperar momentos de baixa do nível do rio Figueira, para com a ajuda de tratores, atravessar o curso d’água, sempre com muita dificuldade. O petista anunciava um requerimento dirigido ao secretário estadual de Infra-Estrutura, Marcelo Miglioli, solicitando providências sobre o caso, quando o presidente da Casa de Leis, deputado Júnior Mochi (MDB), pediu para fazer um aparte.

Mochi - Ele que foi prefeito de Coxim por dois mandatos consecutivos – explicou: “A situação tem sido enfrentada por produtores desde o final de fevereiro, quando a estrutura de madeira foi destruída pelas fortes chuvas que atingiram a região. Ao todo, nove pontes e várias estradas do município foram afetadas pelas cheias, que além dos prejuízos materiais, causaram a morte de uma pessoa”, lamentou.

O presidente da ALMS anunciou que “apesar de a ponte fazer parte de uma estrada municipal – um convênio do governo do Estado com a prefeitura de Coxim vai viabilizar a construção de uma ponte de concreto no lugar da estrutura de madeira que ruiu. A estrutura em concreto deve custar 50% a mais do que a equivalente em madeira e tem uma longevidade muito maior. A licitação para a construção da ponte está marcada para o dia 23 de março e prevê o investimento de R$1 milhão”, explicou o presidente da Alms.

Mochi ainda comunicou a realização de obras de recuperação da estrada municipal, em um trecho de aproximadamente 13 km, a partir da curva da Rosa, em direção a Pedro Gomes e a assinatura de um convênio do governo do Estado com a prefeitura de Coxim, que vai destinar R$250 mil – em serviços – para a recuperação das outras pontes de madeira do município danificadas ou destruídas pela chuva.”

O presidente da casa ainda ressaltou que em atendimento ao município de Aral Moreira, ele apresentou indicação ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e ao Secretário de Estado e Infraestrutura , Marcelo Miglioli, solicitando a recuperação geral da Rodovia MS-379, com a colocação de cascalho, no trecho entre a fazenda Ponta Caí, no município de Laguna Carapã, até o cruzamento com a Rodovia MS-386, localizado no município de Aral Moreira.

De acordo com justificativa, a recuperação da via utilizada, principalmente, para o escoamento da produção agropecuário e demais segmentos da zona rural, garantirá a continuidade do tráfego de veículos com segurança e contribuirá com a economia da região.

Outra indicação encaminhada aos secretários do Estado, respectivamente, atenderá o município de Pedro Gomes, com a implantação de sinalização vertical e horizontal na Rodovia MS 215, especialmente no trecho entre a sede do município e o trevo do Posto Recreio.

O município de Paranaíba será atendido com a reforma geral e ampliação da quadra poliesportiva do município, por indicação encaminhada Senador Waldemir Moka e a Senadora Simone Tebet, Mochi solicitou a destinação de recursos, por meio de Emenda Parlamentar ao Orçamento da União para beneficiar o município e população, garantindo qualidade de vida através da pratica de exercícios.