RELIGIÃO Após viver "Jesus" Caco Ciocler interpreta "Judas" Ator vive os dois papéis na Paixão de Nova Jerusalém, no Pernambuco

Caco Ciocler como JUDAS em 2012

O ator Caco Ciocler, que interpretou Judas na Paixão de Nova Jerusalém em 2012, retornará no próximo ano ao espetáculo pernambucano. Agora, no entanto, ele interpretará ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo, protagonista da encenação que será realizada de 4 a 11 de abril de 2020 no maior teatro ao ar livre do mundo, localizado em Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

Ao seu lado estarão os artistas convidados Christine Fernandes, como Maria; Sérgio Marone, como Pilatos; Paulo Gorgulho, como Herodes; e Juliana Knust, como Madalena. O elenco também é formado por mais de 50 atores e atrizes pernambucanos, entre os quais se destacam Ricardo Mourão (Caifás), José Barbosa (Judas) e Júlio Rocha (Pedro).

A direção artística do espetáculo é de Carlos Reis e Lúcio Lombardi e a coordenação geral é de Robinson Pacheco, filho de Plínio e Diva Pacheco, idealizadores e construtores da cidade teatro de Nova Jerusalém.

A temporada 2020 será a 53ª edição da Paixão de Cristo que todos os anos atrai milhares de pessoas ao agreste pernambucano. São turistas de todas as partes do Brasil que vão assistir à encenação que conta a vida de Jesus em nove palcos-plateia com uma arrojada cenografia, além de um rico figurino e efeitos especiais de última geração completam a grandiosidade do espetáculo.

Os ingressos para a próxima temporada já começam a ser vendidos a partir de 1º de dezembro pelo site oficial www.novajerusalem.com.br. Os preços variam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e podem ser comprados pelo site oficial em até 12x com juros do cartão de crédito. Este ano, também haverá a alternativa de aquisição dos ingressos pelo site www.ingressoprime.com, pelo aplicativo Ingresso Prime ou nos quiosques da empresa nos shoppings Rio Mar, Boa Vista, Tacaruna e Olinda Pateo.