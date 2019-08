Aposentado é encontrado em córrego depois de mais de 24 horas sumido

O aposentado Adão Pereira da Silva, 75 anos, que estava desaparecido desde a manhã de ontem (6), foi encontrado por volta das 12h próximo a uma ponte que passa sobre o Córrego Botas, a cerca de 100 metros da BR-163, na zona norte de Campo Grande. O idoso estava caído na margem do córrego e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate.

Adão foi visto por Ronaldo Fernandes Viegas, de 62 anos, amigo da família que junto com parentes do aposentado fazia buscas pela região. Ele estava com metade do corpo na águ, consciente e reconheceu os parentes, mas não soube explicar ainda o que aconteceu.

O Batalhão de Choque e outra equipe da PM (Polícia Militar) também foram chamadas e fazem buscas na mata porque as pessoas que procuravam o idoso afirmam ter visto um homem de camisa preta sair correndo no momento que gritaram pelo idoso. Na margem do córrego, há um barraco de lona.

O aposentado, contudo, foi encontrado com o dinheiro e os remédios que levou quando saiu de casa, na manhã de ontem (6). Por isso, os bombeiros acreditam que ele não tenha sido vítima de assalto, mas que tenha se perdido. Ele foi levado numa maca para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antonino, onde receberá atendimento médico.

“Não temos palavras pra explicar o que a gente passou. Agora, a sensação é de paz e agradecemos a Deus por ele estar com vida”, disse o filho de Adão, Esmael Pereira da Silva, de 42 anos, que estava no local das buscas.