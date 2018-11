Mega-Sena Apostador de Indaiatuba que ganhou R$ 69,1 milhões na Mega-Sena retira prêmio, diz Caixa

O apostador de Indaiatuba (SP) que ganhou sozinho R$ 69.186.484,11 do concurso 2.100 da Mega-Sena retirou o prêmio. De acordo com a Caixa, ele compareceu, na tarde de segunda-feira (26), em uma das agências do banco público da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A instituição informou que o vencedor fez apenas uma aposta simples na lotéria "Premiada de Indaiatuba", no Jardim São Conrado.

O sorteio ocorreu na noite de sábado (24), em Campos Belos (GO). Dezenas sorteadas foram 01, 10, 11, 13, 35 e 49.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prémio é de 1 a 50.063.860, segundo o banco.