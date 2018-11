Mega da Virada Apostas da Mega da Virada começam nesta segunda

As apostas para a 10ª edição da Mega da Virada começam nesta segunda-feira (5). A estimativa de prêmio é de R$ 200 milhões para o apostador que acertar os seis números da sorte do concurso 2.110, que será sorteado no dia 31 de dezembro de 2018.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança, receberá cerca de R$743 mil em rendimentos mensais.

Ou se preferir ter uma vida mais luxuosa, o ganhador pode comprar uma mansão em São Paulo ou no Rio de Janeiro no valor de R$50 milhões; abrir vinte franquias da rede de restaurantes mais famosa do Brasil somado a um jatinho com capacidade para dez passageiros, que permite voar entre Nova York e Londres, no valor de R$130 milhões; e ainda passar a virada do ano com a família e amigos, percorrendo os principais países da Ásia e Oceania como Austrália, China, Japão e Nova Zelândia.

A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita com volantes específicos da Mega da Virada nas lotéricas e também no Portal Loterias Online.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

Mega-Sena:

Nesta quarta-feira (07), a Mega-Sena promete R$ 22 milhões para o apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 2.095 será sorteado a partir das 19h (MS) no Caminhão da Sorte , que está em Manhumirim (MG), estacionado na Praça do Coreto.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança, receberá R$ 81,7 mil em rendimentos mensais.