Apostas de 15 dezenas tem maiores chances de levar prÃªmio de R$ 8 milhÃµes

MEGA-SENA Apostas de 15 dezenas tem maiores chances de levar prêmio de R$ 8 milhões Após adiamento, sorteio acontece nessa segunda-feira em São Paulo

O ganhador de hoje levará o singelo prêmio de R$ 80 milhões, o sorteio da Mega-Sena acontece nessa segunda-feira (09), as 20 horas (DF), em São Paulo. O sorteio era para ter acontecido no sábado, mas em decorrência do feriado da Independência, será hoje.

Os apostadores podem correr as lotéricas e tentar a sorte no concurso 2.186 da Mega-Sena, até as 19h apostas serão aceitas em todo o país e pela internet. A aposta maios barata é de R$ 3,50.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.