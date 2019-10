JOGOS Apostas esportivas: mercado brasileiro tem grande potencial Tobin declarou também ao Games Magazine que sua empresa estaria pronta a prestar serviços de consultoria e assistência à equipe técnica do Ministério da Economia

O site Games Magazine Brasil entrevistou a Continent 8 Technologies, uma empresa americana que já contatou o governo manifestando o interesse em ter uma base permanente e legalizada no mercado brasileiro de apostas esportivas, que está em fase de regulação. A entrevista é bastante interessante, pois mostra como um novo mercado está realmente nascendo.

EXPECTATIVAS MUITO ALTAS

Michael Tobin, CEO da empresa, declarou ao Games Magazine que as expectativas de crescimento são bem altas, superando mesmo o potencial dos Estados Unidos. Isso apesar de o mercado americano ser maior e sua taxa de penetração da internet também. A expectativa de Tobin é compreensível, sabendo que no Brasil se concentram vários fatores chave que fazem do país um verdadeiro tesouro esperando ser explorado:

- sua dimensão, pois são mais de 200 milhões de habitantes

- sua taxa de penetração de internet, das maiores da América Latina. Em 2018, um relatório da empresa BtoBet estimava em 234 milhões o número de ligações móveis, sendo a maioria já em smartphone.

- a qualidade do serviço de internet. O mesmo relatório da BtoBet indicava que 45% das ligações móveis eram já em 4G.

- a paixão pelos esportes. A componente humana e pessoal, de um povo que ama o esporte e em particular o futebol, ajudará a conseguir muitos clientes para as plataformas de apostas online.

PROVEDOR DE SERVIÇOS

Tobin declarou também ao Games Magazine que sua empresa estaria pronta a prestar serviços de “consultoria e assistência à equipe técnica” do Ministério da Economia, pois já atua em 50 países e tem muita experiência acumulada em gerenciamento de plataformas, resolução de problemas comuns, coordenação de diferentes operadores e reguladores, atendendo a diferentes necessidades (segurança do usuário, combate à lavagem de dinheiro, conetividade, etc.). A Continent 8, enquanto prestadora de serviços, se coloca em uma posição de neutralidade relativamente às operadoras de cassinos e apostas esportivas e aos provedores de jogos. Impressão positiva

O CEO americano afirmou ter ficado com impressão positiva do trabalho do Ministério da Economia. É uma possibilidade real que a Content 8 Technologies venha a trabalhar no Brasil, e se isso acontecer poderá até mesmo ter um escritório em terras tupiniquins. Tobin detetou muita vontade, por parte do governo brasileiro, de ter o processo de regulação das apostas terminado logo que possível.

PROVEDOR DEVE TERMINAR EM JUNHO DE 2020

A regulação das apostas esportivas está avançando, de fato, bem dentro dos prazos previstos. O decreto-lei previa um prazo de dois anos, renovável por mais dois, para a implementação no terreno daquilo que estava sendo publicado. O último cronograma prevê que em junho de 2020 tudo esteja terminado, com as regras e procedimentos estabelecidos, a autoridade de regulação emitindo as primeiras licenças e estando pronta a receber novas, e os usuários já sabendo que podem apostar em plataformas licenciadas pelo governo federal.

No terreno, os contratos de patrocínios já estão avançando. A Betsul, um site de apostas registrado em Curaçao (no Caribe), já fechou acordo com a Federação Paulista de Futebol para ser a patrocinadora oficial do Paulista de 2020.