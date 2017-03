Novidade Apple lançará no próximo mês aplicativo para "bater" Snpachat e Instagram Clips não é uma rede social: trata-se apenas de um aplicativo para microvídeos

A resposta da Apple ao Sanpachat e ao Instagram Stories só estará disponível na App Store em abril, mas não deve falhar. Clips é um recurso que firula entre o iMovie e o slideshow Memories em usabilidade, mas opera de maneira similar às duas redes sociais predecessoras: vídeos curtos e fotos.

A diferença é que, como aponta o Tech Crunch, a Apple não lançará uma rede social. Só criará vídeos de maneira similar. Trata-se de um aplicativo que tem função de compartilhamento para o Facebook, YouTube, Vimeo e Instagram. A vantagem? A expertise da Apple quando o assunto é editor de vídeo.

Ou seja, edição interativa, para usuários comuns, com resultado de alta qualidade. As gravações têm limite de 30 segundos,mas é possível editar os takes em um vídeo de até 1 minuto. Também será possível escolher a trilha sonora do iTunes ou da Apple Music. Exatamente como dito acima, vai dos recursos profissionais do iMovie, que pedem conhecimento, e o Memories, que é bem simplista. Uma limitação que ainda precisa ser colocada à prova é que o app só faz vídeos quadrados, como o Instagram.