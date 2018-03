Aprenda uma receita fácil de tempero para todos os alimentos São apenas quatro ingredientes e muito sabor

Com esta receita simples, comprar temperos prontos e correr na hora do preparo das refeições para preparar as carnes, ficará para trás. São apenas quatro ingredientes e muito sabor. Confira!Ingredientes:

2 kg de cebola

6 cabeça de alho

1 copo de óleo

1 colher de sal

1/2 maço de salsinhaModo de preparo:

Descasque tudo e bata no liquidificador

Coloque em vidros e leve à geladeira

A duração é longa e não estraga

Dicas:

- Pegue o alho, solte os dentes e coloque em uma travessa com água até cobrir o alho, descasque no outro dia, fica mais fácil de descascar o alho e não queima a mão.

- Este tempero é muito gostoso, não precisa todos os dias descascar cebola e alho é só pegar com uma colher e fazer a comida que desejar.

- Serve para arroz, feijão, carnes, peixes para tudo.

- Quando chegar do trabalho o seu tempo vai ser mais conservado e não vai ficar cheirando tempero.

- Colocar pouco nas comidas.

- Faz mais ou menos 5 vidros e não estraga.