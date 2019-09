ApresentaÃ§Ã£o para serviÃ§o militar termina na prÃ³xima sexta

Serviço militar Apresentação para serviço militar termina na próxima sexta

Termina na próxima sexta-feira (13/9) o período para os cidadãos alistados de 1º de janeiro até 30 de junho de 2019, na modalidade alistamento online ou presencial na Junta de Serviço Militar, se apresentarem.

Todos os alistados no período deverão verificar a sua situação militar por intermédio do site www.alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar, a fim de conferir se foram dispensados da seleção ou se participarão do processo seletivo visando o ingresso às Forças Armadas para o ano de 2020.

O Cidadão deverá apresentar-se para a Seleção Geral em Dourados na Igreja Presbiteriana do Brasil (Igreja do Relógio), localizada na Avenida Marcelino Pires, 2.233, centro, de segunda-feira a quinta-feira no período da manhã às 07h e no período da tarde às 13h e na sexta-feira no período da manhã às 7h.

Os cidadãos que por ventura faltarem a Comissão de Seleção no dia agendado poderão comparecer até o dia 13 de Setembro no endereço acima, para regularizar sua situação com o Serviço Militar.