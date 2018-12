DOURADOS Apresentações culturais marcam agenda do Natal para Todos

A população de Dourados está tendo a oportunidade de participar, neste final de ano, de rica agenda cultural e de vasta programação definida pelos parceiros da Semc (Secretaria municipal de Cultura) e da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), organizadores do ‘Natal para Todos – Dourados Brilha’, que propõe uma variedade de eventos e atividades, incluindo a entrega de obras, até o último dia do ano.

Nesta segunda-feira (10), por exemplo, além do lançamento do segundo CD da banda douradense ‘Trajeto 2’, com o título “Até que o dia amanheça em paz”, estão previstos, a partir das 19 horas, apresentação de dança da Escola SEI e apresentação da cantora Loise Camargo, no palco instalado na praça Antônio João.

A terça-feira (11) terá, também, a realização do 2º. Festival Ginas Louquinhos de Ginástica Artística, a partir das 18h30, seguida das exibições de balé por conta das academias Studio Blanche Torres e Sucata Cultural e do espetáculo de teatro ‘Amizade é uma coisa, farinha é outra’. A programação da noite será encerrada com o show musical ‘Saudade morena’, com o cantor Marco Aurélio, a partir das 21h45.

MAIS ARTES

A quarta-feira (12) prevê o envolvimento, também, dos frequentadores do shopping Avenida Center, outro parceiro do ‘Natal para Todos’, com a apresentação do Coral da Semas (Secretaria municipal de Assistência Social), às 19 horas. Nessa mesma noite, na Praça Antônio João, a partir das 20 horas, ocorrem apresentações de balé das Academias Maria Ester e Anna Pavlowa, o espetáculo de teatro ‘Zé Malandro conta histórias’, a apresentação musical ‘O batuque é um privilégio’ e, por último, show musical com Zico Barrerim e Lucas Viola.

Na quinta-feira (13), o Coral da Semas vai se apresentar, às 20 horas, no Lar Santa Rita e, na Praça Antônio João a programação prevê: apresentações de violão dos projetos musicais da Secretaria musical de Cultura; balé da Escola de Dança Luana Germano; teatro do ‘Palhaço Chalitto 100 Virtuose’ e de brincadeiras e poesias com a Escola do Sesi.

A sexta-feira (14) prevê apresentação da Banda de Música da Brigada Guaicurus a partir das 19 horas, na Praça Antônio João, seguida dos espetáculos com os corais do CEIA (Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto) e da IPI (Igreja Presbiteriana de Dourados), fechando com o show musical da cantora mirim Gabi Andrade.

Fechando a semana, haverá shows na Praça Antônio João, começando a partir das 20 horas de sábado (15), com Monique Amaral e Rodrigo Leonardo, Furiosa Dand, o espetáculo de teatro ‘A coragem que conserva os dentes’ e o show musical com Marcos Cesar e Juliano.