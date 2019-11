TRANSPARÊNCIA Aprovada Lei que obriga Energisa e Eletrosul a detalhar gastos ao consumidor Empresas tem 120 dias para se adequarem a nova regra

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (1º), Lei que obriga as concessionárias de energia elétrica, que atuam em MS, a fazer relatório anual, onde deve especificar, de forma clara, os valores cobrados de cada consumidor, em razão dos chamados, ‘furtos de energia’. As concessionárias que oferecem o serviço no estado são Energisa e Eletrosul.

A Lei nº 5.427, de autoria do deputado, de autoria do deputado peessedebista, Marçal Filho, foi aprovada no dia 9 de outubro, detalha que a cada 12 meses, preferencialmente em dezembro, as empresas deverão informar aos consumidores os resultados obtidos com as medidas tomadas ao longo do ano e apresentados os seguintes dados: quantidade de ocorrências de furto de energia e/ou violação de medidores; e os valores, em percentuais, do que significou a regularização da cobrança.

Os dados poderão estar disponíveis apenas nos sites das empresas, que terão 120 dias para se adequarem a nova norma.

O grito popular movimenta a Assembleia, Câmara dos Vereadores e instâncias federais, que são pressionadas pelo povo a cobrar das empresas um esclarecimento o porquê as contas estão vindo tão caras no Brasil. Em MS o Grupo Energisa, justificou ao MS Notícias, que a escassez de chuva pode estar provocando os aumentos nas contas, que em novembro deverão vir com a chamada bandeira vermelha, isso é, ficarão ainda mais caras ao consumidor.