MP 746/2016 Aprovada reforma do ensino médio com dizeres; "O Brasil não pode esperar"

A Medida Provisória (MP 746/2016) do ensino médio foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira (8). Durante as discussões da matéria em Plenário, a senadora Simone Tebet (PMDB-MS) ressaltou a relevância e urgência da MP ao lembrar que as escolas estão ultrapassadas e não acompanham os jovens do século XXI. Para Simone, é uma “insanidade” exigir que os alunos cursem 13 disciplinas. Ela também destacou como mudança positiva a educação em período integral. “O Brasil não pode esperar. Não podemos matar o futuro dos nossos jovens”, disse ao defender as mudanças.

Valorização do professor

“Que venham outras MPs para qualificar o professor. Um bom professor, consegue conquistar o aluno e mantê-lo na escola”, disse Simone ao defender a valorização do professor. A MP foi editada em setembro de 2016 e gerou reações de estudantes em todo o país. A MP foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 30 de novembro, mas chegou ao Senado já no final do ano. Por isso, o exame ficou para 2017.

Principais mudanças:

Escola em tempo integral - A carga horária mínima aumenta de 800 horas para 1,4 mil horas, de forma progressiva.

Currículo flexível - redução do conteúdo obrigatório para que sejam privilegiadas cinco áreas de concentração: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. 60% da composição do currículo deve ser preenchido por essa base comum. Os 40% restantes serão destinados às disciplinas escolhidas pelo estudante.