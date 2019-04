Delegado Wellington Aprovado Projeto de Lei do Vereador Delegado Wellington que beneficia idosos em nossa Capital

Foi aprovado Projeto de Lei Nº 8.997/ 18, nesta quinta-feira (25), de autoria do Vereador Delegado Wellington e João Cesar Mattogrosso, que “Estabelece a reserva de 1% (um por cento) das vagas de estágio de nível superior na Administração Pública Municipal para pessoas com 60 (sessenta) anos de idade ou mais”.

“O projeto visa fomentar a inserção ao mercado de trabalho, o que é uma premissa do Estatuto do Idoso”, justifica Delegado Wellington. A matéria contribuirá para que os idosos se mantenham ativos e as empresas desempenhem seu papel social.

É notório, o crescimento populacional de idosos na Capital, corroborado com estudos e pesquisas que asseveram o crescimento populacional da pessoa idosa, não só em Campo Grande, mas em todo o país.

Nesse sentido, se faz necessário que o Poder Público Municipal avalie o processo de crescimento dos idosos na sociedade, oportunizando espaços de interação e atividade na sociedade, estando, minimamente, preparado para o recebimento da população idosa, não só na área de educação e relações humanas, mas também em outros segmentos como saúde e segurança.

“O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais, a “eles” destinados, visando a estimular a permanência dos idosos em cursos de nível superior, garantindo uma vida ativa e produtiva, bem como obter reflexos positivos na economia municipal, e, ainda, efetivando a inserção social dos idosos em interação com a sociedade”, destacou o Vereador Delegado Wellington.