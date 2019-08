Vereador Ademir Santana Aprovado projeto do vereador Ademir Santana que inclui Festa Undokai no calendário de eventos da Cap

Na sessão ordinária desta terça-feira (13), foi aprovado o Projeto de Lei 9.262/19, de autoria dos vereadores Ademir Santana e Prof. João Rocha, que inclui a Festa Undokai no calendário oficial de eventos de Campo Grande.

De acordo com o texto do projeto, a tradicional Festa Japonesa Undokai terá sua 34ª edição em 2019, sendo um evento de referência universal para a etnia japonesa e seus descendentes que vivem fora do Japão, mas que nem por isso deixam de manter essa longínqua tradição recebendo moradores locais que buscam um espaço de lazer em família, sendo um evento organizado pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande/MS, com o apoio de entidades governamentais e não governamentais.

O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Prof. João Rocha explicou que a festa é um encontro de esportes. “Tendo como participantes pessoas comuns, não necessariamente praticantes de uma modalidade esportiva específica, são em sua maioria, amadores”, disse.

”Essa gincana poliesportiva contribui para que o indivíduo tenha a oportunidade de congraçamento entre pessoas de uma mesma origem, outras etnias e a comunidade em geral”, destacou.