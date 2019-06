Delegado Wellington Aprovado projeto do vereador Delegado Wellington que declara de utilidade pública a Associação de Re

O plenário da Câmara Municipal de Campo Grande aprovou na sessão ordinária desta terça-feira (06), o projeto de lei nº 9358/19, de autoria de vereador Delegado Wellington (PSDB), que declara de utilidade pública a Associação de Recicladores de Lixo Eletroeletrônico de Mato Grosso do Sul. A medida vai possibilitar que os atendimentos realizados pela instituição aumentem, e consequentemente diminua o descarte de lixos eletrônicos em locais irregulares na capital.

Atualmente, a Reci.cle, como é popularmente conhecida, recebe descartes de materiais eletroeletrônico de pessoas físicas e jurídicas. As empresas que realizam este procedimento de descarte recebem um certificado de destinação de resíduo eletroeletrônico, em conformidade com a Lei de Resíduos Sólidos, que as isentam de qualquer responsabilidade futura sobre os equipamentos descartados, bem como, uma comprovação de que a empresa ou órgão público de fato se dedica a preservação do meio ambiente.

“É cada vez maior o número de aparelhos eletrônicos fabricados e consumidos, no Brasil, e uma das características desses produtos é justamente a curta vida útil, sempre dando lugar a versões mais modernas. Portanto é de extrema importância incentivar associações que promovem ações de reciclagem, para que os cidadãos possam destinar corretamente o lixo eletrônico”, explicou vereador Delegado Wellington, autor da proposta.

Em fevereiro deste ano, a Recic.LE em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), promoveu uma ação de coleta de resíduos eletrônicos na Capital. Em dois dias de campanha, foram recolhidos mais de 15 toneladas de equipamentos eletrônicos como aparelhos de televisão, computadores, aparelhos de som, geladeiras, freezers e ar condicionado.