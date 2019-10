Futebol feminino Aprovado projeto que defende incentivos ao futebol feminino Projeto prevê realização de torneios, repasse de material e até fomento nas escolas públicas

Os deputados aprovaram, em primeira votação, o projeto que busca incentivos e investimentos no futebol feminino de Mato Grosso do Sul. A matéria ainda precisa passar por segunda discussão, antes de seguir para sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O projeto de Antônio Vaz (Republicanos) prevê a prevê realização de torneios e campeonatos da modalidade e até a prática nas escolas estaduais da rede pública. A justificativa é que os patrocínios ao futebol feminino diminuíram nos últimos anos e que as agremiações estão com dificuldades até para inscrever os times nas competições.

A proposta foi aprovada junto com as emendas do deputado Marçal Filho (PSDB), que indica que caberá ao governo estadual fazer a regulamentação da proposta e decidir que escolas estaduais irão incentivar a prática da modalidade.

As ações de fomento ao esporte são para o futebol de campo, salão, areia ou society. O programa de incentivo ainda quer que praças, áreas de lazer e locais esportivos fiquem disponíveis para a prática. Outro ponto é a realização de convênios e até repasse de materiais esportivos para as praticantes.