Vereador Delegado Wellington Aprovados dois projetos de autoria do Vereador Delegado Wellington

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

O vereador Delegado Wellington (PSDB) teve dois projetos de lei de sua autoria aprovados na sessão da Câmara de Vereadores de Campo Grande realizada na última terça-feira (20/08).

Os projetos tratam de medidas de segurança e prevenção ao desaparecimento de crianças em eventos públicos municipais e programa de praticas cidadãs na recepção de novos alunos em colégios municipais.

CRISEG – Em primeira votação e discussão, o Projeto de Lei 9.244/19 assinado em conjunto com os vereadores João Cesár Matogrosso e Epaminondas Neto (PAPY), visa prevenir o desaparecimento de crianças que, por algum motivo, se perderem de seus pais ou responsáveis durante a realização de eventos no município de Campo Grande. O projeto tem por objetivo caracterizar, viabilizar, estabelecer, implantar e promover o cadastramento das crianças dos pais ou responsáveis, onde as informações serão disponibilizadas automaticamente em uma plataforma digital, facilitando assim, a localização das crianças em caso de desaparecimentos.

Escola Cidadã – Em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei 9.186/19 assinado conjunto com o vereador Wilson Sami, institui o “programa escola cidadã” estabelecendo práticas cidadãs na recepção de novos alunos em instituições municipais de ensino municipais. O tema proposto visa aprimorar as políticas sociais, a melhoria na qualidade de vida em sociedade e estimular a cidadania ativa entre jovens e adultos. O projeto segue para a sanção do Executivo Municipal.