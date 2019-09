CLIMA Ar seco e calorão é previsão esta terça-feira com 40°C As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 18°C e 42°C

Por: TERO QUEIROZ 17/09/2019 às 08:56 Comentar Compartilhar

Foto: Tero Queiroz A presença da massa de ar seco e quente nos médios níveis da atmosfera deixará o tempo firme em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (17.09). A meteorologia indica que os termômetros seguirão ultrapassando a marca dos 40°C. A previsão é de céu claro com névoa seca e baixa umidade relativa do ar em grande parte do Estado. Céu parcialmente nublado em parte do sudoeste e extremo sul. Os índices de umidade do ar seguem a mesma rotina dos últimos dias: Elevado pela manhã em torno de 75%, e atingindo níveis críticos durante a tarde, chegando a 15%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 18°C e 42°C, e na capital entre 24°C a 39°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira no mapa, a previsão para alguns municípios do Estado.