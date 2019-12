Árbitro Árbitro de MS que atua no Brasileirão é denunciado por espancar mulher Crime foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e aconteceu na noite de ontem

O árbitro do Campeonato Brasileiro de Futebol, Marcos Mateus Pereira, de 40 anos, foi denunciado por agredir e ameaça a mulher, de 43 anos, nesta sexta-feira (20) em Campo Grande. Para a polícia, a vítima contou que em dois anos de relacionamento foi espancada várias vezes, mas só agora teve coragem de procurar a polícia.

O crime foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e aconteceu na noite de ontem, na casa em que o casal morava no Bairro Chácara Cachoeira. Em depoimento, a vítima contou que durante uma discussão, Marcos Mateus atirou um copo de água em seu rosto e a xingou várias vezes.

Com medo de ser agredida, ela correu e se trancou em um dos quartos da casa. O árbitro tentou entrar, esmurrou a porta, gritou que sabia bater sem deixar marcas e chegou a ameaçar matar o gato da mulher.

A nova agressão e o medo, fizeram com que a vítima procurasse a polícia pela primeira vez. Na delegacia especializada, pediu medida protetiva de urgência e contou que já havia sido agredida outras vezes. Ela detalhou ainda que em um dos casos, levou diversos muros na cabeça, onde segundo o árbitro “não aparecia marcas”.

Depois de registrar o caso, a mulher voltou para casa e pediu que Marcos Mateus saísse de lá. Ele foi para um hotel, mas não demorou para voltar. Pouco depois, apareceu na residência com um chaveiro para trocar todas as fechaduras e fez novas ameaças. “Eu não vou te deixar em paz. Você não vai dormir mais nenhum dia, vou acabar com tudo dentro desta casa”, teria dito para a vítima.

Mais uma vez, a mulher voltou a delegacia e registrou um novo boletim de ocorrência de ameaça contra o árbitro, mas não quis representar criminalmente contra ele. A reportagem tentou contato com a vítima, que preferiu não falar com a imprensa.

De acordo com o site O Gol, Marcos Mateus Pereira foi escalado em 2019 para nove partidas do Campeonato Brasileiro das Séries B, C e D e também da Copa do Brasil. Destaque no cenário local, Marcos também foi escalado para apitar o último jogo do Campeonato Sul-mato-grossense 2019.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o caso.