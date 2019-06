Separação Arlindinho Cruz desmente separação de esposa grávida e manda recado

Filho mais velho do sambista Arlindo Cruz, Arlindinho decidiu comentar nesta sexta-feia (14) os boatos sobre ter se separado da mulher, Ayeska Massaia, com quem se casou em setembro do ano passado. A cerimônia simples no Rio, foi restrita a poucos amigos e familiares. Ayeskar está grávida de sete meses de Antônio, primeiro filho do casal.

O artista e a agora ex-mulher estavam juntos há seis meses quando decidiram oficializar a união. “Alguns podem achar prematuro, mas não aguentaríamos mais um dia sem a certeza de que daqui pra frente somos um só”, disse Arlindinho na época do casamento.

Segundo o jornal EXTRA, o relacionamento teria terminado durante essa semana. Apesar dos boatos, o filho do sambista Arlindo Cruz decidiu falar sobre o assunto e esclarecer a informação nas redes sociais, além de pedir respeito.

“Odeio falar de vida pessoal por aqui. Não seria assim como algumas pessoas maldosas querem que daríamos fim a uma história, temos amor , carinho e principalmente RESPEITO um pelo outro, e em lugar algum eu vi o mal vencer o bem. Parem de INVENTAR situações ao nosso respeito , e nos deixem em paz neh @ayeskacruz_ ?! Pessoal não cansa de inventar merda? Vai procurar o que fazer e deixa a nossa família em paz!”, escreveu.