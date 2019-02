Bolsonaro “Arma de fogo legal resolveria”, diz Carlos Bolsonaro sobre empresária espancada "A defesa pessoal dentro de sua casa tem que ser prioridade urgente do Congresso Nacional", disse o vereador, filho do presidente Jair Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, novamente usou suas redes sociais para comentar fatos. Na manhã desta terça-feira (19), ele escreveu sobre o caso da empresária que foi espancada por quatro horas no Rio de Janeiro durante o primeiro encontro que teve com um rapaz que conheceu na internet. Para ele, Elaine Caparroz, de 55 anos, poderia ter tido melhor sorte se tivesse uma arma em casa para se proteger.

“Se esta senhora tivesse como se defender, e fosse de sua vontade, uma arma de fogo legal resolveria justamente este absurdo. Imagine as sequelas eternas deixadas por esse covarde? A defesa pessoal dentro de sua casa tem que ser prioridade urgente do Congresso Nacional”, escreveu Carlos.

A empresária Elaine Perez Caparroz, de 55 anos, foi agredida por Vinícius Batista Serra, de 27 anos, na última sexta-feira (15). Ela afirma que eles se conheceram há oito meses pela internet e que era o primeiro encontro deles. A vítima ainda diz que Vinícius começou a agredi-la enquanto ela estava dormindo e que continuou por cerca de quatro horas. O agressor está preso preventivamente no Rio de Janeiro.