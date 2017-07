Arraiá do Criança Ativa Arraiá do Criança Ativa reúne pais e alunos atendidos pelo projeto

Na tarde de sexta-feira (30), a academia escola da Universidade Católica Dom Bosco foi palco para o “arraiá” do projeto “Criança Ativa”. Com comidas típicas, dança e brincadeiras, os alunos atendidos pela extensão foram recebidos pelos professores e acadêmicos de Educação Física, Letras e Nutrição que organizaram a festa junina.

Projeto tem como objetivo desenvolver atividades socioeducativas voltadas para crianças e adolescentes de seis a 14 anos para promover o convívio social e interativo, favorecer aprendizagem e formação para o protagonismo juvenil. Pela extensão são realizadas ações lúdicas, culturais, recreativas, esportivas e oficinas de música e leitura.

Coordenadora do Projeto, Marcela Grisólia Grisoste contou um pouco sobre cotidiano das crianças: “É uma oportunidade de sair daquela rotina, eles vêm para a UCDB não só para atividade esportiva, mas também temos o projeto de leitura, que atua no Criança Ativa”.

Além disso, a coordenadora explicou que os pais dos alunos também são inseridos no projeto e participam de algumas atividades, por isso também foram convidados para participar da festa. Segundo Marcela, essa é uma forma de fazer com que a família compreenda como a extensão funciona. “Isso é importante para que os responsáveis entendam que a continuidade é em casa. Analisamos o comportamento de cada criança e dependendo da circunstância é assunto para que os pais também discutam, pois juntos vemos como é a conduta dentro e fora do projeto”, finalizou.

Evelise Marietto é madrasta do aluno Enzo Espinosa de 10 anos e acompanha a vida escolar dele. Durante a festa junina, ela enfatizou que em pouco tempo, a mudança de comportamento do enteado foi bem grande. “É muito bom vê-lo inserido nesse projeto, principalmente por causa do desenvolvimento. Ele já vem se sentindo mais à vontade em relação a convivência com outras crianças”, comentou.

Evelise também reforçou a importância que o projeto dá à leitura, já que hoje, muitas crianças ficam só em celulares: “O estímulo pedagógico aqui vai intensificar o que já fazemos em casa, porque uma vez por mês, damos à ele um livro”.

Já do ponto de vista do acadêmico de Educação Física, João Victor Corrêa, a extensão ajuda as crianças adquirirem hábitos saudáveis desde pequenas e, tudo isso, em grupo. Realizar este trabalho com os alunos, fez com que ele desejasse, ainda mais, seguir a licenciatura. “Aqui me deu uma base gigantesca, só firmou o que eu já imaginava”, pontuou.

As crianças gostam e se motivam cada vez mais com as atividades realizadas. Felipe Aparecido, aluno da extensão, contou um pouco sobre a experiência vivida: “Tem muita diversão, é bom poder sair de casa, brincar, correr. Além disso, pude aprender coisas a mais e me aproximar de quem eu já conhecia, fazer novas amizades”, contou. Para mais informações sobre o projeto Criança Ativa ligue (67) 3312-3324.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei