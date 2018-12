Arrecadação Arrecadação chega a R$ 119,4 bilhões, com queda de 0,27% em novembro

A arrecadação das receitas federais somou R$ 119,42 bilhões em novembro, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal.

Na comparação com novembro de 2017, descontada a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), houve queda de 0,27%.

Nos 11 meses deste ano, a arrecadação federal acumula R$ 1,315 trilhão, 5,39% (variação considerado o desconto da inflação pelo IPCA) a mais que a do mesmo período de 2017.

Se forem considerados apenas os valores administrados pela Receita Federal (como impostos e contribuições), a arrecadação ficou em R$ 116,587 bilhões, com queda de 1,01% em novembro.

No acumulado do ano até o mês passado, a soma dos valores administrados pela Receita atingiu R$ 1,260 trilhão, com crescimento real de 3,96%.

A queda registrada em novembro é explicada pelos pagamentos da entrada em programas de refinanciamento de dívidas tributárias e previdenciárias, chamados de Refis, ocorridos em novembro de 2017, que não se repetiram este ano.

Esses pagamentos geraram uma arrecadação extra de R$ 4,9 bilhões, naquele mês.

Também houve redução de R$ 486 milhões de arrecadação de PIS/Cofins (Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em novembro deste ano comparado ao mesmo mês de 2017, devido à desoneração do óleo diesel.

No caso das receitas administradas por outros órgãos (principalmente royalties do petróleo), houve crescimento de 44,07% em novembro (R$ 2,834 bilhões) e alta de 53,51% no acumulado do ano até o mês passado (R$ 55,301 bilhões).