Aumento Arroba do boi gordo aumentou 5,8% no 1º trimestre em MS Exportações in natura cresceram 24%

O preço da arroba do boi gordo chegou a R$ 140,71 para pagamento à vista, na primeira semana de abril. Os dados apresentados pela Unidade Técnica da Federação de Agricultura e Pecuária (Sistema Famasul) apontam ainda, incremento de 5,8% em relação ao ano passado, quando o valor médio foi de R$ 133 reais.

Com relação às exportações, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), apontou que nos mesmo período (janeiro a março), as exportações de carne bovina in natura subiram 24% em relação a 2018, saindo de 32,6 para 40,5 mil toneladas.

A receita atingiu US$ 144 milhões. Os principais destinos das vendas internacionais, são: Chile, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos.

Na avaliação do presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, o fator que mais contribuiu para a melhoria no desempenho das vendas é a qualidade da carne bovina sul-mato-grossense.

“A demanda externa aquecida tem ajudado a enxugar a oferta de carne bovina no mercado interno, com isso, os preços estão firmes. O resultado demonstra o empreendedorismo dos produtores rurais e o reconhecimento do nosso setor pela qualidade, que coloca o Mato Grosso do Sul em 4º lugar no ranking nacional de estados exportadores”, argumenta.

RETOMADA RÚSSIA

Saito destacou ainda outra notícia importante para o setor pecuário. "A Rússia voltou a comprar carne bovina brasileira no primeiro trimestre de 2019. Esse retorno gera otimismo para a pecuária tendo em vista a importância deste mercado que poderá retomar, no curto prazo, as relações comerciais com Mato Grosso do Sul", conclui o representante.

Cabe destacar que o país já foi importante comprador da carne sul-mato-grossense, ocupando em 2017, o 4º lugar no ranking dos principais destinos da matéria-prima.

*Com informações Assessoria Famasul