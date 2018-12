Artesanatos Artesanatos confeccionados em unidades penais estão expostos para venda no Fórum da Capital

Nesta quinta-feira (13.12), a tarde, começa a 9ª Feira Artesão Livre – Especial de Natal, no átrio do Fórum de Campo Grande, para a comercialização de artesanatos confeccionados em presídios de Campo Grande, Dois Irmão, do Buriti e Aquidauana.

Durante a solenidade de abertura, haverá apresentação de um grupo musical formado por presos do regime fechado: a Banda Ressocializandos, do Centro de Triagem, que integra um projeto de ressocialização através da música, desenvolvido no presídio. Haverá, ainda, participação de um ex-detento que hoje ganha a vida como artesão. Alguns dos seus trabalhos também serão comercializados no local.

Outra novidade é a exposição de quadros pintados por custodiados que recebem tratamento psiquiátrico. As criações fazem parte de um projeto de Arteterapia desenvolvido pelo Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.

Estão expostas cerca de 800 peças, entre tapetes, esculturas, enfeites, quadros, etc. Realizada pela 9ª vez, a exposição é um sucesso consolidado e acontece por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Ministério Público Estadual, Poder Judiciário e o Conselho da Comunidade de Campo Grande.

Quem passar pelo local e conferir os trabalhos pode encontrar uma opção interessante de presente para o Natal. Além do pagamento em dinheiro, as peças podem ser adquiridas com cartão, por meio de débito ou crédito (para o vencimento), explicam os organizadores.

A renda arrecadada é revertida em prol dos detentos artesãos, seja para a aquisição de mais materiais para continuarem os trabalhos, seja para ajudar os familiares. A prestação de contas é acompanhada pelo Ministério Público.

A primeira etapa da 9ª Feira Artesão Livre – Especial de Natal foi realizada nos dias 10 e 11, no Centro Integrado de Justiça (Cijus). No Fórum, ela prossegue até sexta-feira (14.12), no horário de funcionamento do local.