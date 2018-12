Barcelona Arthur torce pelo retorno de Neymar ao Barcelona: "Estou rezando"

Neymar deixou o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain em julho de 2017 e desde então, não faltaram especulações sobre seu retorno à Espanha. E se dependesse do meia brasileiro Arthur, que chegou ao clube catalão no começo desta temporada, o craque voltaria ao Camp Nou o quanto o antes.

"Eu pessoalmente estou rezando para que ele venha, porque é um craque, é indiscutível. E penso que quanto melhores os jogadores que o time tenha, melhor. Pessoalmente, estou torcendo muito para que ele volte. Mas ele tem sua vida, sabe o que faz, e não sei o quão profundas estão essas negociações, se há chance de vir ou não. Mas é um amigo pessoal e um profissional que admiro muito, e eu ficaria muito feliz se ele pudesse voltar aqui", destacou em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Arthur também falou sobre a mudança em sua vida desde que trocou o Grêmio pelos ares da Catalunha. "Mudou tudo em minha vida, dentro e fora de campo. A responsabilidade aumentou, porque estou no melhor, ou em dos melhores times do mundo. Virei mais profissional", pontuou.

Quando perguntado sobre sua reação depois de saber que Messi havia ficado positivamente surpreso com a sua contratação, Arthur contou com bom que achou que era uma brincadeira de seu pai. "Primeiro achei que era uma brincadeira, porque meu pai sempre brinca muito e foi ele quem me disse. Mas ele me disse que não, que era verdade. Aí fui logo para o computador e vi por escrito e depois em vídeo. Fiquei surpreso, receber esses elogios do melhor jogador da história… Fiquei deslumbrado. Esses elogios me ajudaram a ficar mais confiante e só posso agradecer o carinho".

Além disso, Arthur admitiu que 2018 foi o melhor ano de sua vida e celebrou os grandes momentos pelos quais passou, como conhecer seu ídolo Inieste pela primeira vez. "É um ídolo que segui desde pequeno. Foi incrível. Toquei para ver se era e carne e osso, minha pele arrepiou. Não sabia que vinha e foi uma surpresa fantástica, me recebeu muito bem. Agradeço ter sido tão simples comigo, ficará marcado para a vida", concluiu.