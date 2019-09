PRIMAVERA EM LUTO Artista plástico de MS, Isaac de Oliveira morre aos 66 anos Colorido de suas obras é traço inesquecível de suas telas

O artista plástico Isaac Oliveira Foto: Reprodução/SBT MS

Morreu nesta manhã (23), por volta das 6h, o artista sul-mato-grossense, Isaac de Oliveira, aos 66 anos, o artista plástico, conhecido por pintar e encantar com os florais e o seu “não medo de usar as cores”, realizando obras com coloridos incríveis, ele deixa grande galeria e colaboração artística e se despediu no início da primavera.

Isaac sofria de câncer de pulmão, o que o levou a ser internado ontem, durante a noite teve hemorragias, falecendo pela manhã no Hospital Unimed em Campo Grande, onde estava internado.

Apesar de se considerar sul-mato-grossense, o artista das árvores de MS era baiano, foi aclamado com título Doutor Honoris Causa, concedido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Grosso. Isaac de Oliveira está chegou em Campo Grande no ano da divisão do Estado, em 1977 como publicitário, profissão que exerceu durante 30 anos, como

ilustrador de arte. Como artista plástico teve expressão particular, linguagem própria, estilo que o caracteriza de tal modo que, ao contemplar sua obra, reconheceria sua técnica formal.

Isaac desenvolveu seu estilo de pintura ao longo de mais de 50 anos de trabalho, passeou por diversas fases até chegar à sua forma atual, acentuou por meio da: temática clara, cores fortes e movimentos marcantes figuras humanas, expressões dos povos indígenas, a explosão de cores e movimentos nos pássaros, flores e peixes e realçando a delicadeza das flores caindo das árvores de ipês.

O enterro de Isaac será a partir das 14 horas de hoje na Assembleia Legislativa.