PERMANENTE Artistas de MS criam obras de arte para cada dia Projeto intitulado Calendário Permanente surpreendente

Foto: Reprodução

Uma dose diária de inspiração com sutileza e elegância é proposta das artistas Lúcia Monte Serrat, Laura Monte Serrat e Antonia Hanemann, que mostram como o tempo pode ser admirável. O trio se dividiu em gravura e poesia e produziu o Calendário Permanente, peça que pode ser utilizada em vários ambientes e até compor projetos que valorizam a arte. Um convite para uma rotina mais colorida.

“A arte nos faz viver e colocar a arte em um espaço que as pessoas possam ter acesso é muito gratificante. O Calendário Permanente permite que as pessoas tenham uma obra de arte barata e de qualidade e isso nos dá um prazer imenso”, contou Lúcia.

São 31 gravuras, uma para cada dia do mês e com uma poesia diária. Um toque lúdico para imprimir leveza. As técnicas também variam; aquarela, lápis de cor, colagem e caneta hidrográfica. Dessa forma, uma surpresa sempre colorida com pensamentos que traduzem todo o efeito gráfico. A peça é uma ótima opção para presentear.

Através do site www.calendariopermanente.com.br é possível visitar e explorar os detalhes do Calendário Permanente e adquiri-lo com facilidade via e-commerce. Além disso, o público pode observar os efeitos do calendário na parede e ainda conhecer a edição de luxo e uma edição com embalagem personalizada pra presente.

SOBRE AS ARTISTAS

Lúcia Monte Serrat

Formada em 1973 pela Escola de Belas Artes de Curitiba, é mestre em Educação e professora aposentada da UFMS, tendo lecionado Técnicas Artesanais, Arte e Educação e Oficina de Desenho. Seus trabalhos de pintura percorreram diversos caminhos, desde figuras femininas a pinturas carregadas de densidade e cores vibrantes. Além de exposições, participou da publicação de vários livros sobre Artes Visuais de Mato Grosso do Sul.

Antonia Hanemann

Nascida em Rio Verde de Mato Grosso, é formada em Educação Artística – Artes Visuais, e apaixonada por papel machê. O universo íntimo feminino é uma constante em sua obra. Trabalhando com arte e artesanato há mais de 20 anos, já participou de diversas exposições coletivas e individuais e tem obras em vários países como Itália, Japão e Estados Unidos.

Laura Monte Serrat

Pedagoga, professora universitária, mestre em educação e poetisa com vários livros técnicos e poéticos publicados. Laura assina as poesias que estão inclusas nas obras de arte de sua irmã, Lúcia Monte Serrat Bueno, neste calendário. Seus textos traduzem as sutilezas dos sentimentos retratados nas aquarelas de Lúcia, poucas palavras com enorme significância.