EDITAL Artistas têm até dia 15 para concorrer Exposições Temporárias 2020

Artistas visuais interessados em expor trabalhos no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (Marco) têm até a próxima quarta-feira (15), para encaminhar a proposta ao edital do Programa de Exposições Temporárias 2020. O certame está aberto pela Fundação de Cultura do Estado (FCMS).

De acordo com o edital, as propostas podem ser individuais ou coletivas, sendo que, se coletiva, apenas um dos integrantes assinam a proposta.

Ao todo, cerca de quatro salas estão sendo oferecidas às obras contemporâneas de artistas locais.

Para concorrer, se deve preencher uma ficha de inscrição. Apresentar em documento o Projeto relativo à exposição pretendida e de documentação fotográfica de, no mínimo, 2/3 das obras que serão expostas, com identificação completa (título, técnica, dimensões e data).

Além disso, o edital pede um currículo artístico, restrito à identificação e formação artística, catálogos e impressos em geral sobre exposições anteriores do artista, com endereço e telefone para contato.

O material especificado deve estar contido em envelope ou em embalagem lacrada com o nome do artista, devendo ser enviada por Correio até a quarta-feira ou entregue no Marco das 7h30 às 17h30 até prazo.

Marco – Museu de Arte Contemporânea de MS

Programa de Exposições 2020

Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

CEP 79021-170 / Campo Grande – MS

O resultado será divulgado na data provável de 30 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico: www.fundacaodecultura.ms.gov.br e comunicado individualmente, através de correio eletrônico (e-mail) fornecido na ficha de inscrição.

Confira o edital completo com a ficha de inscrição nos sites www.marco.ms.gov.br ou www.fundacaodecultura.ms.gov.br. Mais informações podem ser obtidas no MARCO pelo telefone (67) 3326-7449.